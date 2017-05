Afscheid van zakenman Jerry Coeman: “Je zal ons van hierboven blijven dirigeren”

Malle / Zoersel - In de Sint-Martinuskerk in Westmalle werd vandaag afscheid genomen van Jerry Coeman (60), zaakvoerder van de bekende beddenwinkel Dreamteam Slaapcomfort. De man overleed vorige week donderdag na een gewelddadige home invasion in zijn huis in Zoersel.

De kerk in Westmalle zat afgeladen vol voor de uitvaartplechtigheid van Jerry Coeman. Pakkend waren de vele getuigenissen waarin de zakenman werd omschreven als een correcte man voor wie familie heel belangrijk was.

“Jerry was een heel goed zakenman, correct, perfect. Hij was een open boek en kon het met iedereen goed vinden. Hij ontving iedereen met open armen. Hij was een familieman. Kort gezegd, Jerry, je was een topman. Zijn huis stond open voor iedereen, om iets te drinken of te eten, het maakte allemaal niet uit”, klonk het.

“Hij was ook ontzettend fier op zijn kleinkinderen. Ik weet dat je ze niet zal zien opgroeien, Jerry, maar jouw naam zal hen hun hele leven bijblijven en ze zullen ooit opscheppen over wat voor man je was.”

“Je familie mist je. Maar we staan zo machteloos. Geniet hierboven ten volle van wat er je hier hebben afgenomen. Je was een ongelooflijke vent en verdient het om op een ereplaats te staan.”

Middenstand

Jerry was ook tien jaar voorzitter van Middenstand Westmalle, “en deed dat met hart en ziel”, vertelde een vriend. “Hij nam geen blad voor de mond. Jerry bereidde zijn zonen voor om ooit de zaak over te nemen. We zijn er allemaal van overtuigd dat ze dat goed gaan doen.”

“Het orkest zal blijven spelen. Al wat ontbreekt, is de dirigent. Die is onvervangbaar. Maar ik ben zeker dat je ons van hierboven zal blijven dirigeren.”