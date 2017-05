Honderden mensen nemen afscheid van ‘superman’ Demian

Heist-op-den-Berg / Lier - In Heist-op-den-Berg is vanmorgen afscheid genomen van de 11-jarige Demian Ver Elst. De jongen overleed vorige week tijdens zeeklassen in zijn slaap.

Meer dan achthonderd mensen woonden de uitvaartplechtigheid in de aula van begrafenisondernemer De Ryck bij. Onder hen opvallend veel motorrijders uit België en Nederland. De papa van de jongen was immers motorrijder. “Maar ook Demian was gek op tochtjes met de motorfiets”, klonk het.

Foto: Joren De Weerdt

Pakkend tijdens de uitvaartplechtigheid was de getuigenis van Yves, een klasgenootje van Demian. Hij beschreef hoe ze vorige week vrijdag met de klas hebben beleefd. “Ik kreeg die dag geen hap door mijn keel omdat ik niet goed wist wat er gebeurd was. Toen we op de bus stapten, vertelden ze ons dat Demian in zijn slaap gestorven was. Ik ben onmiddellijk beginnen wenen.”

Tijdens de plechtigheid werden tientallen foto’s van de jongen getoond. Ook muziek stond centraal. Er werden onder meer nummers van Clouseau, Avril Lavigne, Marco Borsato en Stan Van Samang gedraaid.

De uitvaart begon op de tonen van de muziek uit de film ‘Star Wars’. “Vanaf nu kan ik vliegen als Superman en ben ik even sterk als de Hulk”, stond er te lezen op een scherm.

Na afloop werden tientallen groene ballonnen de lucht ingelaten. Groen was de lievelingskleur van Demian.