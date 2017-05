Aartselaar - Deze maand loopt in de bijzaal van de bib een tentoonstelling met schilderwerken van de hand van Marti Daems. Voor velen is het een ontdekking van het extra talent van hun coiffeur.

“Ik had als kind de droom om later tekenaar of kunstschilder te worden”, zegt Marti Daems (43). “Tot ik besefte dat het moeilijk zou zijn om daarmee mijn boterham te verdienen. Mijn vader had een goed draaiende kapperszaak waardoor ik dat beroep goed leerde kennen en waarderen.”