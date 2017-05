Rattenplaag op kerkhof ingedijkt

Aartselaar - Het gemeentebestuur kreeg onlangs de melding van bezoekers dat ze op het kerkhof geregeld ratten zagen lopen. Oppositiepartij NAP vroeg de voorbije gemeenteraad aan de bevoegde schepen welke actie de gemeentediensten hiertegen zou ondernemen.

“Onze technische dienst plaatste ondertussen vergif op niet zichtbare plaatsen”, gaf milieuschepen René Lauwers (Groen) als antwoord. “Het gif was na enkele dagen weg, wat betekent dat de ratten er daadwerkelijk van eten. Voor alle duidelijkheid, het blijken geen muskusratten te zijn. Ondertussen is die consummatie van het vergif afgenomen. Dat betekent dat het aantal ratten ook fel is afgenomen.”