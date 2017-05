Halle-Gooik pakt derde landstitel op rij in Futsal

Brussel - Halle-Gooik heeft vrijdagavond voor de derde keer op rij de landstitel Futsal veroverd. Een puntje tegen Hasselt volstond om de champagne te mogen ontkurken.

Op de vierde speeldag in de play-offs Halle-Gooik genoeg aan een 4-4 gelijkspel tegen Hasselt om zich van de landstitel te veroveren. Het nam zo revanche op Gelko Hasselt, want eerder deze maand gingen de Limburgers met de Beker aan de haal. In de finale klopten ze toen Halle-Gooik na een spannene wedstrijd met 5-4.