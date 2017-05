VIDEO. Spoorarbeider redt jonge vrouw die zich voor aanstormende trein wil gooien

Een Chinese spoorarbeider kreeg woensdag een mooie beloning van zijn werkgever nadat hij een jonge vrouw redde die zich voor een aankomende trein wilde gooien. De man kon de suïcidale vrouw op het nippertje in veiligheid brengen door haar bij de arm te grijpen en haar terug op het perron te trekken. De vrouw barstte in tranen uit nadat ze was gered en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De dramatische zelfmoordpoging speelde zich af in Putian City, een stad in het oosten van China en werd gefilmd door een beveiligingscamera in het station. De beelden tonen de jonge vrouw die staat te wachten op het perron, maar plots op de sporen probeert te springen, net op het moment dat er een trein het station binnenloopt. Ze wordt echter gered door een 54-jarige spoorarbeider, die erin slaagt haar arm te grijpen en haar achteruit te trekken. Een fractie van een seconde later verschijnt de trein in beeld, terwijl de dame in elkaar zakt op het perron en in tranen uitbarst.

De dappere spoorarbeider, Weng Jianzhong genaamd, kreeg later een beloning van de spoorwegmaatschappij en ontving 6000 yuan (800 euro) voor zijn heldenmoed. De verwarde jonge vrouw werd door de spoorwegpolitie naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte volgens de Chinese media niet ernstig gewond.

- Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be. -