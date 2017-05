Dominic Thiem laatste halvefinalist op ATP Madrid

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 9) heeft zich vrijdag als laatste geplaatst voor de halve finales van het ATP Masters 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/5.439.350 euro).

In de kwartfinales haalde Thiem het zonder problemen in twee sets (6-1 en 6-4) van de Kroaat Borna Coric (ATP 59). In de halve finales neemt Thiem, vorig jaar nog halvefinalist op Roland Garros, het op tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 27) voor een stek in de finale.

In de andere halve finale staan de Serviër Novak Djokovic (ATP 2) en de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 5) voor de vijftigste keer tegenover mekaar. Nadal kegelde eerder op vrijdag onze landgenoot David Goffin (ATP 10) in de kwartfinales uit het toernooi.