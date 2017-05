Van Zummeren breekt ruggenwervel bij val in Vierdaagse van Duinkerke

Stef Van Zummeren heeft vrijdag tijdens de vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke een L3-ruggenwervelfactuur opgelopen. Dat meldt zijn team Veranda’s Willems-Crelan.

Bij de passage in Boulogne-sur-Mer was de 25-jarige Van Zummeren betrokken in een valpartij waarbij tal van renners tegen de vlakte gingen. “Mijn renner werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar een fractuur van de L3-ruggenwervel werd vastgesteld”, verklaarde sportdirecteur Ivan De Schamphelaere.

“Van Zummeren blijft voorlopig in het ziekenhuis van Boulogne-sur-Mer ter observatie en zal van zodra het kan overgebracht worden naar het ziekenhuis van Herentals. Dit is na Stijn Devolder en Gaetan Bille al de derde renner die we met een zware blessures verliezen in deze Vierdaagse van Duinkerke. Gelukkig is de breuk niet verschoven, zodat er in eerste instantie geen operatie nodig is. Maar aan dergelijke blessures is wel een zware en lange revalidatieperiode gekoppeld. Ik verwacht Van Zummeren dan ook pas opnieuw in actie in september of oktober.”