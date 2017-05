Sander Gille en Joran Vliegen hebben vrijdag het dubbelspel gewonnen op het ITF Futures-toernooi in het Italiaanse Napels (gravel/25.000 dollar).

De topreekshoofden haalden het in de finale in twee sets van de Nederlanders Antal van Der Duim en Boy Westerhof: 6-4 en 6-2 na 52 minuten.

In het enkelspel strandde Yannick Vandenbulcke (ATP 561) in de kwartfinales, na verlies in twee sets (6-1 en 6-3) tegen Westerhof (ATP 589).