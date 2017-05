Pieter Timmers twijfelt nog aan 200 meter vrije slag op WK

Antwerpen - Pieter Timmers heeft vrijdag de titel op de 200 meter vrije slag behaald op het Belgisch kampioenschap zwemmen in Antwerpen en plaatste zich dankzij zijn tijd van 1:47.10 voor het wereldkampioenschap in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (15-30 juli). De zilverenmedaillewinnaar van Rio hoopt zich in Antwerpen dit weekend ook nog te plaatsen voor zijn favoriete nummer, de 100 meter vrije slag.

Timmers was desalniettemin tevreden met zijn chrono op de 200 meter. “Ik zit vrij dicht bij mijn beste tijd en dat geeft veel voldoening, maar ik weet nog niet of ik de 200 meter ga zwemmen in Boedapest”, vertelde de Antwerpenaar na zijn wedstrijd. “We gaan daar later over beslissen. Mijn doel is uiteraard om me te plaatsen op de 100 meter vrije slag.”

De 29-jarige zwemmer van BRABO had het ook nog over zijn nieuwe status na zijn succesverhaal op de Spelen van Rio. “Ik voel niet meer druk op mijn schouders na mijn prestaties in Rio, dit kampioenschap is een wedstrijd zoals alle andere. Ik kan niets anders doen dan me te focussen op mijn eigen chrono.”

Voor Timmers, die niet veel wedstrijden meer zal zwemmen tussen het Belgisch kampioenschap en het WK in Boedapest, zijn ook de aflossingswedstrijden in Antwerpen een goede manier om zijn wedstrijdritme aan te scherpen.