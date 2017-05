Everton boekt nipte thuisoverwinning tegen Watford dankzij doelpunt van Barkley

Everton heeft vrijdagavond met 1-0 gewonnen van Watford op de 37e speeldag van de Engelse Premier League. Ross Barkley kroonde zich in de tweede helft tot matchwinnaar met het enige doelpunt van de wedstrijd.

Met Romelu Lukaku, Kevin Mirallas (Everton) en Christian Kabasele (Watford) stonden drie Belgen aan de aftrap in Goodison Park. Voor Christian Kabasele duurde de wedstrijd echter niet lang, hij moest na 37 minuten geblesseerd het veld verlaten. Voor de rest was er niet veel te beleven in een gesloten eerste helft. Na de rust kwam de wedstrijd sneller op gang en was het Ross Barkley die Everton de overwinning bezorgde met een botsend afstandsschot in de 56e minuut.

Lukaku speelde de volledige wedstrijd bij Everton, Mirallas werd in de slotfase naar de kant gehaald. Everton staat op de zevende plaats met 61 punten en kan met nog amper een wedstrijd te spelen geen plaats meer zakken of stijgen. Watford is vijftiende met 40 punten.