Dimitri Van den Bergh naar zestiende finales Gibraltar Trophy

Dimitri Van den Bergh heeft zich vrijdag als enige van de drie Belgen kunnen plaatsen voor de tweede ronde van de Gibraltar Trophy Darts (European Tour/135.000 pond). Mike De Decker en Ronny Huybrechts moesten afhaken.

De 22-jarige Van den Bergh (PDC 48) nam tegen Anthony Lopez een voortreffelijke start. In een mum van tijd stond het 3-0. Zijn tegenstrever, een plaatselijke politieagent, pakte de vierde leg. Met een 12-darter werd het 4-1 voor Van den Bergh die echter in de volgende leg vier dubbels miste om op één leg van de zege te komen. Lopez won zijn tweede leg, maar in de volgende twee legs was Van den Bergh duidelijk de betere. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Engelsman James Wade (PDC 6).

De Decker (PDC 74) speelde aanvankelijk een goede wedstrijd tegen de Engelsman Steve Beaton (PDC 25). Zo brak de jonge Antwerpenaar in de zesde leg door de darts van de voormalige BDO-wereldkampioen. Beaton sloeg echter terug. Met vier 180 maximum worpen pakte hij de vier volgende legs voor een 6-4 overwinning.

Ronny Huybrechts (PDC 45) moest met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Nederlander Christian Kist (PDC 37). De 2012 BDO-wereldkampioen lukte in de eerste vier legs uitworpen van 76, 117 en 110. Huybrechts sloeg terug en stelde gelijk. Kist pakte echter de twee volgende legs. Kim Huybrechts (PDC 12), die vrij was voor de eerste ronde, neemt het in de zestiende finales op tegen de Engelsman James Wilson (PDC 35).

Uitslagen eerste ronde Gibraltar Trophy, Gibraltar:

Steve Beaton (Eng/25)- Mike De Decker (Bel/74)6-4

Christian Kist (Ned/37)- Ronny Huybrechts (Bel/45)6-4

Dimitri Van den Bergh (Bel/48)- Anthony Lopez (Gib)6-2