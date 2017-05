Beerschot Wilrijk vanavond al kampioen? “Zou straf zijn als dit nog misloopt”

Bij winst op het veld van Dessel Sport mag Beerschot Wilrijk vanavond zijn vierde titel op rij vieren. Toch wil coach Brys niet te overmoedig zijn. Lees hier alles wat u moet weten voor dé wedstrijd.

Een dag na de 1-5-overwinning in Heist straalt Marc Brys heel veel rust uit. Na een tactische bespreking met assistenten Issame Charaï en Bram Verbist en een zoveelste telefoontje met een spelersmakelaar vleit de Kielse coach zich neer in zijn bureaustoel. Een titelfeestje is er nog niet gepland, maar het zou straf zijn als dit nog misloopt. “Er zijn in voetbal al straffere dingen gebeurd”, sust Brys. “We zijn op de goede weg, maar we mogen niet overmoedig worden. De twee confrontaties met Dessel zullen beslissend zijn.”

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Anders woensdag kampioen?

Beerschot Wilrijk staat zeven punten voor op Dessel Sport in de play-offs van de eerste amateurklasse. Winnen de Mannekes niet, dan krijgen ze woensdagavond 17 mei een herkansing in eigen huis, opnieuw tegen Dessel. Enkel als de Kempenaars minstens 4 op 6 halen, is er nog spanning in de titelstrijd.

Voor de match

Marc Brys kan nog geen beroep doen revaliderende Mo Messoudi en Youssef Boulaouali. Een definitieve selectie wordt vandaag pas bekendgemaakt.

KERN: Clepkens, Steelant, François, Pereira, De Maeyer, Swinkels, Prychynenko, Van den Bergh, De Jonghe, Thompson, Pietermaat, Geudens, De Beule, Schaessens, Ragolle, Maes, Losada, Vermeiren, Rusu, Ruytinx en Placca.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Tickets voor bezoekers uitverkocht

Er vertrekt zaterdagavond een hele stoet paars-witte supporters richting Dessel. Dessel Sport stelde 1.200 tickets ter beschikking voor de supporters van FCO Beerschot Wilrijk. Die waren vrijdagavond allemaal de deur uit via de verschillende supportersclubs en via café Stadion en Change. Dat betekent dus dat zaterdag de loketten voor de bezoekers in het stadion van Dessel gesloten blijven.

Ontvangst op stadhuis

Winnen op Dessel betekent voor FCO Beerschot Wilrijk het behalen van een vierde titel op rij. Maar zaterdagavond is er na de match voorlopig niets officieel voorzien voor een eventueel titelfeest op het Kiel. Voor die viering is het wachten tot zondag 28 mei. Dan wordt de club tussen 11 en 12u ontvangen op het stadhuis in Antwerpen en worden de Kielse supporters verwacht op de Grote Markt om de titel en de promotie naar 1B toe te juichen. Daarna verplaatst de paars-witte karavaan zich naar het Olympisch Stadion op het Kiel, waar het feest gewoon wordt verder gezet van 13 tot 17u. Alle supporters zijn er welkom om samen met bestuur, technische staf en spelers die vierde titel op rij te vieren.

Resterend programma

SPEELDAG 3

Zaterdag 13 mei - 19u00: Virton - Heist

Zaterdag 13 mei - 19u30: Dessel Sport - Beerschot-Wilrijk

SPEELDAG 4

Woensdag 17 mei - 20u30: Heist - Virton

Woensdag 17 mei - 20u30: Beerschot-Wilrijk - Dessel Sport

SPEELDAG 5

Zaterdag 20 mei - 20u00: Virton - Beerschot-Wilrijk

Zaterdag 20 mei - 20u00: Heist - Dessel Sport

SPEELDAG 6

Zaterdag 27 mei - 20u00: Beerschot-Wilrijk - Heist

Zaterdag 27 mei - 20u00: Dessel Sport - Virto