Grensstreek blijkt ideale plek voor luxebordeel Club Diana: “Ik heb klanten die helemaal uit de VS komen”

Twee weken brachten we het leven rond de landsgrens in kaart. We sluiten de reeks af met twee reportages over dingen die er in het verborgene gebeuren. Want de Belgisch-Nederlandse grens vormt ook een geliefkoosde habitat voor seksuele avonturen. Grenzen worden niet alleen getrokken, evengoed worden ze overschreden. Onze redacteur ging eens kijken wat er zich achter de gesloten deuren van een luxebordeel pal op de grens afspeelde. Als u nu al rode oortjes krijgt: ga dan onmiddellijk verder naar de sportbladzijden! Vandaag: Club Diana in Zundert