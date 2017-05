Tramverkeer op verschillende lijnen verstoord door rookontwikkeling

Deurne - Het tramverkeer op lijn 8 en lijn 10 ligt momenteel stil door rookontwikkeling in een elektriciteitskast van de bovenleiding. Het incident deed zich rond 22u voor op de Herentalsebaan in Deurne.

Ten gevolge van de rookontwikkeling moest vervoersmaatschappij De Lijn de kast uitschakelen, waardoor in totaal vijf trams nu stilstaan. De technische dienst van De Lijn en de brandweer zijn ter plaatse. Wanneer het tramverkeer zal kunnen hervatten, is voorlopig onduidelijk.

Eén tram stond stil in de premetrotunnel, maar aan de halte. De rest van de trams reden bovengronds. Alle passagiers hebben de trams kunnen verlaten. De Lijn zet wel pendelbussen in. Lijn 24 is voorlopig beperkt tot de Stenenbrug, lijn 4 rijdt via de Nationale Bank naar Eksterlaar.