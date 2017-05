Antwerpse wil met 17.600 handtekeningen wet te laten aanpassen: “Erken doodgeboren kind”

Alice Tijssen uit Boechout heeft meer dan 17.600 handtekeningen verzameld om ervoor te ijveren dat doodgeboren kinderen in het geboorteregister kunnen worden ingeschreven. Ze heeft in juni een afspraak op het kabinet van Koen Geens om de petitie persoonlijk te overhandigen.

“Al die handtekeningen op twee maanden tijd bewijzen dat het onderwerp leeft. Hopelijk komt het dossier nu eindelijk in een stroomversnelling”, zegt Alice Tijssen. Samen met Marleen Vertommen van de vzw Met lege handen, die al langer ijvert voor de erkenning van doodgeboren baby’s, wordt ze in juni ontvangen op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Alice Tijssen beviel op 19 januari 2015 van haar tweede zoontje Daan, die kort daarvoor in haar buik was overleden. “Bij de laatste controle zag de gynaecoloog dat er geen hartslag meer was. Ik was in shock. Een paar uur later werd Daan met een keizersnede geboren. Het bleef stil toen hij uit mijn buik kwam, en Daan voelde koud aan”, vertelt Alice.

De dag na de geboorte kreeg ze een nieuwe klap te verwerken. Haar tweede zoontje kon niet officieel erkend worden. Doodgeboren baby’s mogen niet worden ingeschreven in het geboorteregister, alleen in het overlijdensregister. “Dat feit op zich vond ik al bizar. Toen hij in mijn buik zat, leefde Daan nog.”

Het is heel moeilijk voor Alice en haar man dat hun zoontje officieel niet bestaan heeft. “Hij kon voor de wet alleen een voornaam krijgen, geen achternaam. Hij hoort toch bij ons gezin? Ik mocht Daan wel inbrengen bij de belastingen, maar ondertussen staat mijn kind nergens officieel geregistreerd. In ons trouwboekje staat alleen: ‘levenloos geboren van het mannelijk geslacht’. Dat is heel pijnlijk. Niet alleen voor mij, maar voor alle ouders die zoiets meemaken.”