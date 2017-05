Jong VLD Geel organiseert succesvolle eerste editie pokertornooi

Geel - De Geelse liberale jongeren hielden hun eerste pokertoernooi in het zaaltje van De Castaar. Maar liefst 60 deelnemers streden voor de titel en natuurlijk ook voor de prijzenpot ter waarde van €600, opgehaald bij verschillende Geelse handelaars.

Na een spannende finale ging Kim Pauwels naar huis met de titel van beste Geelse pokeraar en een prijs twv €150. Eerder op de avond kwam Sara Vervloesem al als beste vrouw uit de bus.

Jong Vld Geel blikt tevreden terug naar de eerste editie van het pokertornooi. Voorzitter Lieselotte Thys: “Het was een full house. We hadden het stiekem gehoopt maar niet durven denken dat er zoveel mensen gingen komen. Iedereen heeft zich kostelijk geamuseerd en mijn nieuwe bestuur heeft deze vuurdoop met glans doorstaan. Dit geeft ons alleen maar meer energie om nog meer activiteiten te organiseren. Hou ons in de gaten!”