Vandoorne: "Eindelijk eens een probleemloze dag"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kende voor het eerst dit seizoen eens een probleemloze vrijdag van een raceweekend. Tijdens de eerste en de tweede oefensessie reed Vandoorne telkens de dertiende tijd.

"Ik kende overduidelijk één van mijn beste vrijdagen tot dusver. Het is de eerste vrijdag dit seizoen zonder grote problemen. We hebben ons testprogramma zonder grote problemen doorlopen, dat is goed," blikt Vandoorne terug op zijn eerste twee oefensessies voor de GP van Spanje. "Langs mijn kant van de garage verliep alles bijzonder vlot maar bij Fernando waren er problemen. Jammer genoeg miste hij de eerste oefensessie en hij kon ook niet veel ronden rijden tijdens de tweede oefensessie. Het toont aan dat de betrouwbaarheid nog steeds één van de sleutelproblemen is waaraan we de komende races moeten werken."

Vandoorne hoopt morgen een mooi vervolg te kunnen breien aan zijn probleemloze dag. Hopelijk kent Vandoorne dan ook eens een probleemloze kwalificatie, zodat hij eindelijk eens voluit kan gaan en eventueel kan doorstoten naar Q2.

"We brachten redelijk wat updates naar deze race maar momenteel is het moeilijk om ze individueel te beoordelen. Alles werkt momenteel zoals verwacht. Komende nacht zullen we heel wat analyses doen om exact te bekijken hoe de dag is verlopen. Hopelijk kunnen we op zaterdag alles finetunen en nog iets meer uit de wagen halen," blikt Vandoorne alvast positief vooruit naar de laatste oefensessie en de kwalificatie.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: