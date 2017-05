Oorverdovende stilte Een selectie uit de collectie van Hugo Voeten

Geel - De tentoonstelling Oorverdovende stilte toont een selectie hedendaagse kunstwerken uit de verzameling van zopas overleden Hugo Voeten waarin contrasten en ambiguïteiten een prominente rol spelen.

Naast video- en neoninstallaties zullen ook meer traditionele media zoals tekeningen, schilderijen en sculpturen getoond worden, en zo een blik werpen op de bijzondere diversiteit van de collectie Hugo Voeten.

Het verzamelen en delen van kunst is de rode draad die loopt doorheen het leven van de succesvolle zakenman Hugo Voeten. In de jaren ’90 stelde hij zijn Beeldentuin in Geel open voor het publiek. Nadat hij in 2005 zijn warenhuisketen Cash Fresh verkocht, liet hij een oude graanfabriek restaureren aan de oever van het Kempisch Kanaal in Herentals. Hier vindt de rest van zijn collectie een onderkomen. De verzameling is een unieke combinatie van Belgische en internationale kunst. Op dit ogenblik telt ze meer dan 1700 items, verzameld over een tijdsspanne van bijna 40 jaar De collectie omvat eigenzinnige keuzes uit klassieke en hedendaagse Belgische kunst, meesterwerken van de West-Europese kunst van de late 19de en de eerste helft van de 20steeeuw en actuele werken van hedendaagse kunstenaars. De verzameling kan het hele jaar door ontdekt worden in het Art Center Hugo Voeten in Herentals maar ook in de Beeldentuin Hugo Voeten in Geel.

Locatie: de Halle, Markt 1 – 2440 Geel

Openingsuren: tot en met zondag 4 juni 2017 op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17u