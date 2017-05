24 en 25 juni 2017 editie 25 van Open tuinen

Geel - In 1993 zag Open tuinen van Landelijke Gilden het daglicht. Gastvrije tuineigenaars uit Vlaams-Brabant zetten toen de tuinpoort voor het eerst open voor het publiek. Limburg en Antwerpen volgden in 1994 en vanaf 1996 namen tuineigenaars uit heel Vlaanderen deel aan het initiatief. Vanaf 2003 sloten ook Nederlandse tuinen aan. 25 jaar later is Open tuinen een gevestigde waarde voor liefhebbers van groen en tuinieren.

In Geel hebben zitten dit jaar twee opengestelde tuinen in het aanbod. Marc Seyen, Rauwelkoven 158 in Larum en Tuinhier Geel.

In de tuin van Marc Seyen word je een beetje naar het verleden gekatapulteerd dankzij middeleeuwse ruïnes her en der in de tuin.

Wie interesse heeft voor moestuinieren kan inspiratie opdoen in de dertig groentetuintjes van Tuinhier, Brukel in Geel.

Beide tuinen zijn open op 24 en 25 juni 2017, die van Marc Seyen is ook open op 2 juli.