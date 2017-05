PIVA is kweekvijver Antwerpse chefs

Antwerpen 2018 / Antwerpen - Hoog tijd om langs hotelschool PIVA te gaan, want het schooljaar loopt ten einde. Wie hier afstudeert, heeft negentig procent jobzekerheid. Technisch directeur Luc Bastiaens nodigt uit, want je kan hier ook lunchen.

Het schoolrestaurant van PIVA of Hof van Leysen is genoemd naar een voormalige plaisanterie. Maar in dit Hof zwaaien studenten de plak, weliswaar onder goedkeurend oog van leraars.

Scholieren starten hier in een gezamenlijke afdeling met een blik naar alle sectoren: bakkerij, beenhouwerij, horeca of toerisme. Vanaf het derde jaar kunnen ze kiezen, en tot het vierde jaar mogen ze overstappen. “Er is ook een aparte instroom in de zevende specialisatiejaren.”

Natuurlijk willen al die klassen praktijkervaring. Daarvoor hebben ze stages buitenshuis of delen ze het Hof van Leysen. Oud chef-kok en praktijkleraar Luc Godon legt technieken en specifieke producten eerst klassikaal uit. Maar eens in het Hof van Leysen moeten ze de complete lunch zelf prepareren. “De interesse, wilskracht en passie van de jongeren staat voor mij voorop in de beoordeling”, zegt de chef-kok.

Hof van Leysen, reservering op afspraak via 03/242 26 40