Leontine opent ontbijt- en lunchbar in dubbeldekker

Herentals - Delicatessenzaak Leontine opent voor de tweede keer een pop-up ontbijt- en lunchbar. Het grote verschil is dat deze zeker twee jaar blijft staan, en dat de bar een hoogst originele vorm kreeg.

De winkel in huisgemaakte kant-en-klaarmaaltijden Leontine, zelf onderdeel van de bekende Herentalse wijnen- en delicatessenzaak Van Eccelpoel op de Lierseweg, kreeg er eind 2015 een zusje bij in de vorm van een tijdelijke ontbijt- en lunchbar in de Zandstraat.

Die pop-up krijgt nu een vervolg met een origineel concept: een ontbijt- en lunchbar in een Britse dubbeldekker en aangebouwde serre. De grote bus haalden de initiatiefnemers in Engeland en bouwden ze om tot keuken met op het bovendek zitplaatsen.

De serre 'De Seir' moet dienen voor mensen die wat rustiger willen zitten. Voor de inkleding deed Leontine een beroerp op de leerlingen van de opleiding Tuinbouw van de campus Scheppersstraat, die de aanplantingen verzorgden.

De Bus en De Seir openen vandaag, zaterdag, vanaf 14u de deuren met een mini-festivalletje op het terrein naast Van Eccelpoel op de Lierseweg.