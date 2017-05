Monument zweeft naar nieuwe bestemming

Putte - Bij de aanleg van het nieuwe kerkplein in Putte-centrum kreeg het monument van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog er vrijdag een nieuwe plaats. Een kraan schoof het gevaarte enkel meters op, dichter bij de kerk.

Het oorlogsmonument werd opgericht in 1926, naar een ontwerp van beeldhouwer Bruno Gerrits. Een beeldengroep uit kalkzandsteen stelt een geknielde verpleegster met gevallen soldaat en een staande Christus voor. Op de sokkel staan de namen van de Putse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.

“Bij het uittekenen van het nieuwe kerkplein vonden we het van essentieel belang dat het monument behouden bleef”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld). “Het doet ons stilstaan bij de gevolgen van geweld tijdens oorlogen. Het is dan ook de plaats waar in Putte-centrum de jaarlijkse 11-novemberherdenking plaatsvinden.”

Het monument werd vrijdag dichter tegen de kerk geplaatst. “Zo komt het in de toekomst mee in de groene zone van het kerkplein te liggen”, vult schepen van Openbare Werken Werner Timmermans (Open Vld) aan. De werken aan het plein zelf vorderen naar verluidt volgens plan. “Momenteel wordt er voorrang gegeven aan het gedeelte aan de Lierbaan. Bij mooi weer, en indien er zich geen onverwachte omstandigheden voordoen, zal deze fase zoals voorzien afgerond zijn tegen het bouwverlof. Het is zelfs de bedoeling om begin juni het gedeelte van de Lierbaan al te kunnen openstellen voor plaatselijk verkeer.”