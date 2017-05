David Goffin strandt in kwartfinale Madrid tegen sterke Rafael Nadal

David Goffin speelde vandaag de kwartfinale van het ATP-toernooi in Madrid tegen Rafael Nadal. Het was het tweede duel tussen de Belg en de Spanjaard, na de nederlaag van Goffin in Monaco eerder dit jaar. De match eindigde in twee sets, 7-6 en 6-2.

Goffin won gisteren op overtuigende wijze tegen nummer 6 van de wereld Milos Raonic en kon die goede vorm aan het begin van de wedstrijd tegen Nadal voortzetten. De twee waren in de eerste set aan elkaar gewaagd. Goffin werd door breakpunten van Nadal in het nauw gedreven, maar kwam er keer op keer goed uit met een aantal fraaie strokes. Bij 5-5 had hij zelfs de kans op een break, die hij jammer genoeg niet kon binnenhalen. De set werd beslist met een tie break waarin Nadal de overhand nam: 7-3 voor de Spanjaard.

Goffin leek niet aangeslagen door de verloren tie break en kon de hele set weerwerk bieden. Dat was niet genoeg om de Spanjaard af te stoppen. De 1-2 break van Nadal luidde het begin van het einde in. Met enkele weergaloze punten trok hij de set naar zich toe. Goffin moest op geen enkel moment onderdoen, maar op de belangrijke momenten gaf de ervaring van Nadal de doorslag. Met de 5-2 haalde Nadal een tweede break en legde zo de match in een definitieve plooi. Jammer voor de Belg, maar hij kan het toernooi met opgeheven hoofd verlaten.

Goffin/Nadal neemt het zaterdag in de halve finale op tegen Novak Djokovic.