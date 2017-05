Motorrijder zet ludiek zoekertje online: “Laatste greintje mannelijkheid te koop”

Berlaar - Een zekere Tom uit Berlaar heeft de lachers op zijn hand gekregen. Op de online veilingsite 2dehands.be biedt hij zijn motor te koop aan en voorziet hij zijn zoekertje van ludieke commentaar. “Wie wil ruilen tegen een schoonmoeder, is eraan voor de moeite”, klinkt het onder meer.

Tom zette afgelopen maandag zijn zwarte Ducati Monster-motor te koop op 2dehands.be voor een prijs van 3.900 euro. Ondertussen hebben al meer dan 27.000 geïnteresseerden het zoekertje bekeken, al kan dat wel liggen aan de grappige commentaar die er bij staat.

Zo meldt de verkoper in de titel dat zijn ‘laatste greintje mannelijkheid te koop’ staat. “Bij deze is de kogel door de kerk en beslis ik mijn laatste stukje mannelijkheid te verkopen”, vertelt Tom in zijn verkoopspraatje. “We hebben al een Citroën Berlingo, meer moet ik niet zeggen zeker... Anyway, voor jullie de uitgelezen kans om nog wat cool-factor bij te krijgen.”

Volgens Tom valt er wel iets te regelen met de verkoopsprijs. “Die is bespreekbaar, maar mensen die willen ruilen tegen schoonmoeders, grasmaaiers of patatten zijn er aan voor de moeite.” Wie de specificaties van de motor eens van naderbij wil bekijken, kan terecht op de site van 2dehands.be.