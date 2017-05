Tot twaalf jaar cel geëist voor verkrachters van Kelly

Turnhout - Voor het hof van beroep in Den Bosch heeft de aanklager celstraffen tot twaalf jaar geëist tegen de ontvoerders en de verkrachters van de Turnhoutse Kelly. De twee mannen uit Eindhoven ontvoerden en misbruikten haar op 1 januari 2012.

Het meisje werd die dag rond 5u ’s ochtends in Turnhout in een wagen gesleurd en vervolgens geblinddoekt. De vrouw werd nadien door Ronald V.K. (35) en zijn neef Clint V. (32), beiden uit Eindhoven, naar een flat in Eindhoven gevoerd. Daar werd ze urenlang verkracht.

Daana werd ze buiten en binnen met een bijtende vloeistof gereinigd en in een weiland in Waalre achtergelaten. De advocaat-generaal eiste vrijdag 12 jaar celstraf tegen Clint V. en 9 jaar celstraf en een ter beschikkingstelling (tbs) van de regering tegen Ronald V.K.

Als het hof geen tbs oplegt, dan vraagt het Openbaar Ministerie de straf te verzwaren tot 14 jaar. In oktober 2013 hadden de twee beklaagden in eerste aanleg 8 jaar en 9 jaar cel gekregen. Het duo vroeg de vrijspraak.

Kelly, die op het ogenblik van de feiten 19 jaar was, nam op het proces in beroep zelf het woord. “Ik was doodsbang”, zei ze. “Ik dacht dat het binnen enkele ogenblikken gedaan kon zijn.”