Hoofddader mishandeling weer in cel na schending voorwaarden

Arendonk / Rijkevorsel / Kasterlee - Bram B. (25) uit Arendonk, de hoofdverdachte van een zware foltering in Rijkevorsel, zit opnieuw in voorarrest. Hij had de voorwaarden, die verbonden waren aan zijn vrijlating, geschonden. Hij zou ook vernielingen hebben aangericht.

De hallucinante feiten deden zich voor op 28 augustus 2016 in het appartement van Vicky C. in Rijkevorsel. Bouwvakker Nico D. (28) uit Arendonk werd er mishandeld door drie dorpsgenoten.

Een dag na de feiten werd Nico D. wakker met een ernstige brandwonde op het achterwerk. Hij had siliconen in de neus, zijn haar was gedeeltelijk afgeschoren en zijn wenkbrauwen gewaxt. Op een video was te zien dat hij ook met een vliegenmepper op de geslachtsdelen was geslagen.

Bram B. werd begin februari vrijgelaten. Hij mocht geen festivals, cafés of dancings bezoeken en de woning niet verlaten tussen 22u en 7u, tenzij om te werken. Hij moest zich onthouden van drugs- en alcoholgebruik.

Eind vorige week werd de politie opgeroepen voor tumult in een café in Kasterlee. Ook Bram B. was aanwezig en werd opgepakt. Hij zou bovendien een deel van een inboedel hebben vernield. “Mijn cliënt heeft zijn voorwaarden niet nageleegd. Dat was niet verstandig”, zegt meester Bart Vosters. “We hebben vergeefs gevraagd hem met een enkelband naar huis te laten gaan.”

Voor drie zware vechtpartijen kreeg Bram B. in mei 2016 nog 300 uur werkstraf. Aan een slachtoffer moest hij 33.857 euro betalen.