Ranst - De vzw Leef die gevestigd is op de Herentalsebaan 15 organiseert op zondag 21 mei voor de 28ste keer een over-LEEF-tocht voor wandelaars en fietsers.

Stappers kunnen kiezen tussen een tocht van zes of bijna veertien kilometer. De fietsers hebben keuze uit drie afstanden. De langste tocht gaat over 54km. Vertrekken kan vanaf 9u en er is ook randanimatie tussen 13 en 18u. De opbrengst helpt het dagcentrum en tehuis voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

http://www.leefvzw.be