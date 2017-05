IN BEELD. Zeven jaar leegstand: zo ligt de Opel-site er nu bij

Antwerpen -

Zeven jaar na de sluiting van de Opelfabriek is er nog altijd geen nieuwe invulling voor de site aan de Noorderlaan in Antwerpen. De gebouwen staan er te verkommeren en zijn ten prooi gevallen aan vandalen, metaaldieven en insijpelend vocht. Uw krant brengt de ravage in dit stuk Antwerps industrieel erfgoed in beeld.