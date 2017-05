Antwerpse school viert al sinds drie jaar alternatief voor Moeder- en Vaderdag

Antwerpen 2060 - Donderdag ontstond er bij ouders van de Franstalige school Singelijn in Sint-Lambrechts-Woluwe ophef omdat de directie had besloten om niet langer Moeder- en Vaderdag te vieren. Omdat de feestdag niet wordt gevierd in bepaalde culturen, werden de festiviteiten geschrapt. Bij kleuter- en basisschool Alberreke in Antwerpen-Noord hebben ze sinds drie jaar een alternatief voor de feestdag gelanceerd.

In Alberreke organiseren ze namelijk ‘Kusjesdag’ en niet de traditionele Vader- of Moederdag, die door school Singelijn in Sint-Lambrechts-Woluwe werden afgeschaft. “We merkten dat die dagen voor heel wat kinderen emotionele dagen waren”, zegt administratief medewerker van de school Ivo Van Herwegen aan VTM NIEUWS. “Zo was hun moeder bijvoorbeeld overleden, hebben ze twee vaders of worden ze opgevoed door hun grootouders.”

“Wij vinden het dan ook een goed alternatief waar iedereen zich in kan vinden”, klinkt het verder. “En het is meteen ook de gelegenheid om met kinderen te praten over verschillende thuissituaties.”