Gevangenisstraffen van achttien maanden gevangenis geëist in zaak ‘prinsessen hotel Conrad’

Brussel - Arbeidsauditeur Henri Funck heeft vrijdagvoormiddag voor de correctionele rechtbank in Brussel celstraffen van achttien maanden geëist voor de verdachten in de zaak van de ‘prinsessen van het Conrad-hotel’. Ook eiste hij voor in totaal 1,9 miljoen euro boetes.

Een prinses van de Verenigde Arabische Emiraten, zeven dochters van haar en een van hun hofmeesters staan in Brussel terecht voor mensenhandel. Ze stelden in 2007 en 2008 de 23 vrouwelijke slachtoffers tewerk in het Conrad-hotel in Brussel, het huidige Steigenberger-hotel.

De auditeur oordeelde dat de feiten aangetoond zijn. Hij eiste straffen van achttien maanden gevangenis voor de verdachten, maar verzette zich niet tegen een voorwaardelijke straf. Ook eiste hij per slachtoffer 15.000 euro boete, vermenigvuldigd met interesten. Voor alle verdachten samen kwam hij zo uit op een totaalsom van 1,9 miljoen euro.

De verdediging vroeg de vrijspraak. Volgens haar is het bedrijf Private Department, dat de contracten sloot met de slachtoffers, juridisch verantwoordelijk. Ten gronde pleitten de advocaten van de verdediging dat de feiten sterk overdreven werden door sommige slachtoffers.

De zaak dateert van juni 2008. De politie stelde vast dat een prinselijke familie uit de Verenigde Arabische Emiraten, die een verdieping afhuurde van het luxueuze Conrad-hotel aan de Louizalaan gedurende enkele maanden, er een twintigtal vrouwen uitbuitte. Ze verbleven er in omstandigheden die niet veel verschilden van slavernij en werkten zonder werk- en verblijfsvergunning, voor geen of bijna geen loon.