Topweekend in buitenlands voetbal: vijf titels staan op het spel

Niet alleen in de Jupiler Pro League kan dit weekend de beslissing in de titelstrijd vallen. Ook in Italië, Nederland, Engeland, Portugal en Frankrijk kennen ze de komende dagen (allicht) hun landskampioen in het voetbal. In Spanje duurt de titelstrijd tussen Barcelona en Real Madrid nog minstens een weekje langer. In Duitsland (Bayern München) en Rusland (Spartak Moskou) is de landskampioen al bekend.

Jupiler Pro League: Anderlecht

Als Anderlecht de drie punten binnenhaalt op het veld van Club Brugge is het zondag al kampioen. Het binnenhalen van de 34e landstitel wordt zeker geen makkelijke klus, want bij verlies nadert de aartsrivaal op 1 punt en breekt de titelstrijd weer helemaal open.

Serie A: Juventus

Na het halen van de Champions League-finale kan Juventus zondag een tweede keer feestvieren als de Oude Dame wint van eerste achtervolger AS Roma. De leider heeft 7 punten voorsprong in de stand en heeft aan 3 punten genoeg om voor de zesde keer op rij kampioen van Italië te worden. Als het in Rome niet lukt, wacht Juventus nog twee herkansingen tegen Crotone en Bologna.

Eredivisie: Feyenoord of Ajax

Het wordt een ongemeen spannende laatste speeldag in Nederland. Feyenoord kon zich vorige week al tot landskampioen kronen, maar ging met 3-0 de boot in tegen Excelsior. Om zeker te zijn van de titel moeten de Rotterdammers winnen van Heracles, negende in de stand. Mocht Feyenoord verliezen, kan Ajax bij winst tegen Willem II de titel binnenhalen. Feyenoord heeft dus alles in eigen handen om voor de eerste keer sinds 1999 kampioen van Nederland te worden.

Premier League: Chelsea

Net als Juventus domineert Chelsea de nationale competitie met 7 punten voorsprong op achtervolger Tottenham. De Blues kunnen zich verzekeren van de titel als ze vanavond de uitwedstrijd op bezoek bij West Bromwich winnen. Na het rampseizoen van 2015-2016 maakte Chelsea onder leiding van Antonio Conte een indrukwekkende comeback. Het zou voor Hazard en Courtois de tweede keer zijn dat ze met Chelsea kampioen spelen.

Primeira Liga: Benfica

Benfica won de afgelopen drie jaar de titel in de Primeira Liga en ook dit jaar kan het de beste ploeg van Portugal worden. Benfica staat 5 punten los van nummer twee, Porto, maar heeft een lager doelsaldo. Het moet dus winnen van Vitória Guimarães om zeker te zijn van het kampioenschap. Benfica kan zaterdag voor de 36e keer landskampioen worden en is recordhouder in de Primeira Liga.

Ligue 1: AS Monaco

Monaco heeft zondag de kans om alleenheerser PSG van de troon te stoten. De jonge Monegaskische ploeg maakte al furore in de Champions League, waar het de halve finale bereikte. Nu ligt ook de titel voor het grijpen, als Monaco kan winnen van Lille en PSG niet wint van Saint-Étienne. Bij winst van PSG kan Monaco woensdag kampioen spelen als het minstens één punt pakt in de inhaalmatch tegen Saint-Étienne.

Primera Division: Barcelona of Real Madrid

In Spanje valt de beslissing dit weekend nog zeker niet. Barcelona en Real Madrid staan naast elkaar aan de leiding met 84 punten. Real heeft echter nog drie wedstrijden op het programma. Barcelona nog maar twee. Dat komt omdat Real Madrid volgende week woensdag nog een inhaalwedstrijd van de 21e speeldag afwerkt op het veld van Celta de Vigo, halve finalist in de Europa League. Eerst wacht zondag Real nog de lastige thuiswedstrijd tegen Sevilla, vierde in de ranking. Barcelona speelt tegelijkertijd op bezoek bij Las Palmas.