Football Leaks: zoveel verdient de bestbetaalde voetballer ter wereld

Het boek Football Leaks: The Dirty Business of Football onthulde heel wat informatie over de contracten van voetballers. Zo werd bekend dat niet Carlos Tevez, maar Ezequiel Lavezzi de bestbetaalde voetballer ter wereld is. Hij verdient ongeveer 950.000 euro per week, zo’n 45 miljoen euro per jaar.

Lang werd gedacht dat Carlos Tevez de bestbetaalde speler ter wereld is. De Argentijn verdient 750.000 euro per week bij de Chinese ploeg Shanghai Shenhua. Maar volgens Football Leaks zou zijn landgenoot Ezequiel Lavezzi, ex-speler bij Napoli en PSG, wekelijks nog 200.000 euro extra verdienen. De flankaanvaller doet het nochtans niet zo goed bij zijn club Habei China Fortune: In de 15 matchen die hij al speelde, scoorde hij nog maar twee doelpunten. Momenteel verdient Lavezzi dus een slordige 22,5 miljoen euro per goal.

De top vijf van best verdienende voetballers wordt aangevuld door Cristiano Ronaldo (26 miljoen per jaar), Oscar (24 miljoen per jaar) en Messi (22 miljoen per jaar).