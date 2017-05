Het Franse modehuis Dior stelde op donderdag 11 mei de cruise collectie voor in het Amerikaanse Palm Springs. Die iseen modieuze ode aan het Wilde Westen: modellen in creaties met franjes, hoeden en stoere boots, defileerden op een aarden catwalk met hier en daar wat hooi. In de ontwerpen, waarin aardetinten domineren, kwamen afbeeldingen van paarden terug maar het luxelabel dacht ook aan sierlijke witte jurken met transparante accenten. Een overzicht van enkele looks.