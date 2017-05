Gaël Monfils past voor toernooi van ATP Rome

Gaël Monfils (ATP 16) laat het ATP-tennistoernooi van Rome (gravel/4.273.775 euro) links liggen. De Fransman blesseerde zich maandag in Madrid aan zijn linkerenkel en staat niet op de deelnemerslijst van het ‘Internazionali BNL d’Italia’.

Monfils liep zijn blessure op in zijn eersterondepartij in Madrid tegen zijn landgenoot Gilles Simon, hij verloor dat duel met 0-6, 6-0 en 7-6 (7/0). Half maart blesseerde hij zich ook al aan zijn achillespees, waardoor hij meer dan een maand in de lappenmand lag.

De afzegging van Monfils voor Rome is geen geruststellend nieuws met het oog op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen dat op 22 mei van start gaat. Hij speelde dit seizoen nog maar twee wedstrijden op gravel (één in München en één in Madrid) en verloor ze allebei.