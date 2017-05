Sensoa excuseert zich voor reactie na aanranding meisjes in Technopolis

Mechelen - De Sensoa-reactie in VTM Nieuws, woensdagavond, na de berichtgeving over de meisjes die aangerand werden in Technopolis, ging niet over dat incident. Dat laat de organisatie weten nadat onder meer de Mechelse schepen Marc Hendrickx zich vragen stelde bij de uitspraken van de Sensoa-woordvoerder. Die woordvoerder zei dat het “in zulke gevallen het beste is goed te reageren, door met de jongeren in gesprek te gaan”. Maar in dat citaat had woordvoerder Boris Cruyssaert het over welke reacties aangewezen zijn wanneer “andere scholen geconfronteerd worden met seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren”.

Sensoa wil er in een verduidelijking op wijzen dat het lijkt alsof het reageerde op het incident in Technopolis “doordat deze reactie net na het verslag van de gebeurtenissen in Mechelen kwam. Dat was niet het geval. Als we toch die indruk hebben gewekt, willen we ons daarvoor uitdrukkelijk excuseren.”

Het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid beklemtoont dat ze zwaar inzetten “op het voorkomen van alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Incidenten bagatelliseren of dit soort gedrag vergoelijken hoort daar uiteraard niet bij”. Sensoa pleit ervoor gepast te reageren op alle vormen van grensoverschrijdend gedrag: “zowel naar daders (strafrechterlijk als nodig), maar zeker ook met de nodige zorg voor de slachtoffers”. In de reactie op VTM had Cruyssaert gesteld dat de beste manier om te reageren is in gesprek te gaan en te duiden wat er verkeerd is, in plaats van strafrechterlijk te vervolgen.

Voor scholen heeft Sensoa een aangepaste versie van haar vlaggensysteem ontwikkeld. “Dat laat leerkrachten en directies toe om gepast te reageren wanneer er zich een incident van seksueel grensoverschrijdend gedrag voordoet binnen de schoolcontext. Op basis van 6 criteria en 4 vlaggen, kan je met het vlaggensysteem het gestelde gedrag beoordelen, en er vervolgens adequaat op reageren.”