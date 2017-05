Stuyven blijft strijdvaardig: “Aankomst van vandaag op mijn lijf geschreven”

Jasper Stuyven greep donderdag nipt naast zijn eerste ritzege in de Giro. Ook vrijdagochtend bij de start van de zevende etappe Castrovillari was de ontgoocheling nog steeds ontzettend groot bij de 25-jarige Leuvenaar. Al klonk Stuyven wel opnieuw strijdvaardig.

“Ik heb gisterenavond in mijn bed de sprint tegen Dillier nog wel een paar keer gereden”, vertelde Stuyven vrijdagochtend aan de ploegbus van Trek-Segafredo. “Het was moeilijk om in slaap te geraken. Maar eenmaal dat gelukt was, heb ik gelukkig wel erg vast geslapen. Ook vandaag blijf ik er bij: ik heb mezelf niets te verwijten bij die sprint. Dillier was gewoon sterker.”

“Mijn kansen op een ritzege in deze Giro zijn nu wel geslonken. Zaterdag maakt de vroege vlucht een goede kans om te overleven, maar of ik mee zal mogen wegrijden? De jongens van Cannondale deden er gisteren alles aan om de ontsnapping terug te halen. Na gisteren zal mijn naam allicht ook op het lijstje komen van renners die ze niet te veel vrijheid mogen geven.”

Toch gooit Stuyven de handdoek niet in de ring. “Gisteren vreesde ik dat vandaag met stramme spieren uit mijn bed zou stappen, maar ik moet zeggen dat het reuze mee valt. Ik voel mij perfect. Uiteraard moet ik nog afwachten hoe mijn lichaam reageert op de etappe van vandaag. Er moet alweer 224 kilometer gereden worden. Maar in principe is de aankomst van vandaag, met zijn licht hellende strook van twee procent, van alle massasprinten het meest op mijn lijf geschreven.”

