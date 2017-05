Vader Broeckx hoopvol over revalidatie van aangereden zoon: “Stig blijft ons verbazen”

De revalidatie van Mollenaar Stig Broeckx verloopt voorspoedig. Dat bevestigt Peter Broeckx, de vader van de Lotto-renner die een klein jaar geleden zwaar ten val kwam in de Ronde van België en daarbij in een coma raakte.

Peter Broeckx bevestigt de berichten over de verrassende vooruitgang van zijn zoon: “Stig doet het echt goed, hij blijft ons verbazen.”

Broeckx, die eergisteren 27 werd, kwam op 28 mei 2016 zwaar ten val in de voorlaatste rit van de Baloise Belgium Tour toen twee motoren die het peloton wilden inhalen tegen het asfalt gingen. Hij werd meegesleurd in de valpartij en raakte daarbij ernstig gewond aan het hoofd. Broeckx bevond zich meteen in comateuze toestand, wat later overging in een ‘vegetatieve coma’. Er leek in eerste instantie weinig hoop op beterschap, maar die kwam er tegen alle verwachtingen in toch. Zo liet de ploegarts van Lotto-Soudal in december al weten dat de renner niet meer in coma lag en vooruitgang boekte.

Onlangs berichtte ook de fanclub van de renner over een “wonderbaarlijke comeback”: op die website staat te lezen dat “Stig opnieuw leerde zelfstandig ademen, drinken, eten, praten,...”, en dat “Stig ontzettend blij is dat hij in het revalidatiecentrum al op de hometrainer mag fietsen.” Optimistisch meldt de fanclub ook: “Daarbij durft hij zelfs vals te spelen door de termijn van 30 minuten tegen het einde van de sessie te resetten, zodat hij nog langer kan fietsen. Hij is alleszins heel gemotiveerd om keihard te revalideren, en kijkt elke dag uit naar de uurtjes waarin hij mag zweten.”

“Nog zeer lange weg te gaan”

Dat klopt puur medisch gezien (vanuit een vegetatieve coma) ook, maar de vader van Stig benadrukt dat dat er nog een zéér lange weg te gaan is: “Het definitief naar huis komen is eerder een uitgesproken wens dan dat het al in zicht is. Maar de overnachtingen thuis in het weekend gaan goed.”

In dat licht zijn berichten over een mogelijk vervolg aan zijn profcarrière dus erg voorbarig, dat realiseert men zich ook bij de fanclub: “Daarover kunnen de dokters op dit moment nog geen prognoses stellen. Wel is zowat iedereen het erover eens dat zijn vooruitgang van de laatste maanden wonderbaarlijk is. De familie hoopt nu in de eerste plaats dat hij weer een zelfstandig leven zal kunnen opbouwen. In een van de komende weken hoopt hij voorgoed naar huis te kunnen, al zal hij uiteraard dagelijks in het revalidatiecentrum blijven werken aan zijn comeback.”

Het perspectief van vader Peter Broeckx gaat dus ook richting de hoop op “zelfstandig leven”: “Het realiteitsbesef van Stig neemt ook toe. Hij stelt vragen over de toekomst. Dat is soms hard, maar het demotiveert hem niet, integendeel.”