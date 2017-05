Twee Belgisch records op BK zwemmen: Kimberly Buys en Basten Caerts

Kimberly Buys en Basten Caerts hebben vrijdag op de openingsdag van de Belgische zwemkampioenschappen (50m) in het Antwerpse Wezenbergzwembad allebei hun Belgisch record scherper gesteld.

Buys snelde in de reeksen van de 50 meter vlinderslag naar een topchrono van 25.88 en verpulverde haar vorig record. Dat stond sinds 28 april van dit jaar (in Amiens) op 26.03. De 28-jarige Buys (BRABO), op deze afstand al langer zeker van een ticket voor het WK in Boedapest (15-30 juli), had van dat record een van haar doelstellingen van het weekend gemaakt.

Caerts liet in de reeksen van de 50 meter schoolslag 27.68 optekenen en deed daarmee net één honderdste beter dan zijn vorig BR (27.69), dat hij op 24 februari (ook al in Antwerpen) op de tabellen had gezet. Als de 19-jarige Caerts op deze afstand van de partij wil zijn op het WK, moet hij de limiet van 27.51 zwemmen.