Verkeersagressie in Gent neemt toe sinds invoering circulatieplan

Gent - Er komt een autovignet voor centrumbewoners zodat ze kunnen tonen dat ze een vergunning hebben om in de voetgangerszone te rijden. Dat is nodig, want hun wagens worden belaagd door boze voetgangers. De strijd om de openbare weg in Gent krijgt nijdige trekjes.

Fietsers tegen auto’s. Voetgangers tegen auto’s. Auto’s tegen fietsers. De spanning in het verkeer in Gent is toegenomen sinds 3 april, de dag dat het veelbesproken Gentse circulatieplan werd ingevoerd. Er woedt een strijd om de openbare weg. Daarbij wordt op autoruiten gemept, worden fietsers staande gehouden of uitgescholden door voetgangers, en ‘siert’ de middenvinger de straten.

Dat de verbale agressie toeneemt, was de voorbije maand ­onmiskenbaar. “Het klopt. Wij horen en zien het ook. Er is een zekere spanning bij de weggebruikers”, zegt Manuel Mugica Gonzalez, woordvoerder van de Gentse politie. “Automobilisten zijn ongeduldiger tegenover fietsers. Fietsers roepen naar automobilisten, ook al hebben die een vergunning. Iedereen eist zijn plaats op. Maar de weg is van iedereen, circulatieplan of niet.”

Vuist tegen de ruit

Effectieve klachten of gevallen van fysieke agressie zijn niet bekend bij de politie. Maar de getuigenissen zijn er wél. In de marge van de betoging tegen het circulatieplan op 1 mei, bijvoorbeeld, stelde De Gentenaar zelf vast hoe verschillende fietsers met bedreigingen werden gedwongen om af te stappen. Een jongedame die weigerde, werd geblokkeerd door haar bagagedrager vast te houden.

De kwestie staat op de politieke agenda. In de commissie Mobiliteit werd ze gisteren aangekaart door Open VLD en CD&V. “Als centrumbewoner heb ik een vergunning om naar mijn woning te rijden, bijvoorbeeld om boodschappen af te zetten, en dan terug naar de parking te rijden. Toch krijg ik vijf op de tien keren een vuist op mijn autoruit, of een middenvinger”, zegt raadslid Stephanie D’Hose (Open VLD). “Het is zo erg geworden dat ik mijn vergunning heb afgedrukt om ernaar te kunnen wijzen.”

Ook het geval van een kinesist die de voetgangerszone in mag met de auto, kwam aan bod. “Zorgverstrekkers krijgen veel onbegrip en agressieve gebaren te slikken, omdat hun wagen niet als dusdanig herkenbaar is”, zei Filip Van Laecke (CD&V).

‘Territoriumdrang’ noemt Filip Watteew (Groen), schepen van Mobiliteit, het. “De verhoudingen zijn veranderd. Dat creëert wat spanningen.”

De stad maakt alvast een papieren pancarte waarmee centrumbewoners of mensen met een garage in de voetgangerszone achter hun autoruit kunnen tonen dat ze toelating hebben om in de zone te rijden. “Die pancarte zal natuurlijk geen enkele juridische waarde hebben”, zegt Watteeuw. Voor zorgverstrekkers komt zo’n oplossing er voorlopig niet.

De politie roept de Gentenaars op tot hoffelijkheid. “Iemand aanspreken op een deftige manier, daar hebben we geen enkel bezwaar tegen”, zegt Gonzalez. “Maar bestraffen, dat is aan ons. En aan de camera’s.”

Naar een fietserscode?

Een idee dat gisteren ook in de commissie Mobiliteit werd gelanceerd, is een ‘fietserscode’. Dat is een afgesproken reeks symbolen waarmee fietsers aangeven of ze stoppen of willen afslaan. In het Deense Kopenhagen is het ingeburgerd, net als bij menig wielerpeloton. U fietst, maar wil stoppen? Even de handpalm omhoog houden.