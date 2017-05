Communie vieren is goed voor het spaarvarkentje

Belgische kinderen die hun communie of lentefeest vieren krijgen gemiddeld 549 euro. Vooral oma en opa tasten gul in de buidel.

Communies en lentefeesten zijn nu in full swing, en voor de kinderen in kwestie zijn dat lucratieve tijden. Gemiddeld krijgt een Belgische communicant of lentefeestvarken 549 euro van zijn of haar bezoekers cadeau. In Vlaanderen ligt het gemiddelde nog iets hoger, met 579 euro.

Het grootste deel van dat geld komt van de grootouders, die 145 euro bijdragen. Dan komen ouders en stiefouders met 138 euro, gevolgd door de peter en meter met 114 euro. Ook ooms en tantes laten zich niet onbetuigd, en dragen 72 euro bij. Vrienden, kennissen en buren schenken 55, 34 en 26 euro. Af en toe krijgen ze zelfs een centje uit onverwachte hoek, zoals een vroegere onthaalmoeder, het restaurant waar het feest plaatsvindt, of van de bakker van de communietaart.

De cijfers komen van Keytrade Bank, dat een onderzoek liet uitvoeren bij 1.000 Belgen waaronder 365 ouders van communicanten. De bank wil daarmee reclame maken voor zijn ‘Keyplan for kids’, een beleggingsfonds voor kinderen.

Het onderzoek van Keytrade kwam daardoor uiteraard tot de vaststelling dat peters en meters ‘nog meer willen sparen voor hun petekind’. De bank schuift zijn product, waarbij vanaf 25 euro per jaar in de fondsen kan worden belegd, als beter alternatief voor het klassieke spaarboekje naar voren. De bank argumenteert zelfs dat ‘kinderen het geld niet onmiddellijk nodig hebben’ en dus ‘tijd hebben om de risico’s te spreiden in de tijd.’

Over de kostprijs van het communie- of lentefeest werd evenwel geen bevraging gedaan.