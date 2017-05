Meneer en mevrouw Valderrama: samen uit, samen thuis, met hetzelfde kapsel

U kent het soort koppels wier liefde zich vertaalt in een soortgelijke outfit of eenzelfde tattoo. Ten huize Carlos Valderrama - ex-topvoetballer - gaan ze een stap verder.

Carlos en Elvira hebben gewoon hetzelfde kapsel. Carlos, links in beeld, is de inmiddels 55-jarige Colombiaan die in de jaren tachtig en negentig de wereld verbaasde met zijn voetbalkunsten én zijn krullenbol, Elvira is zijn vrouw die hem vergezelt op een congres van wereldvoetbalbond FIFA in Bahrein. Valderrama is in de Golfstaat een eregenodigde, net als Diego Maradona en Ronaldinho.