Lijnbus dwars over E313: bijna twee uur aanschuiven

Op de E313, tussen afritten Wommelgem en knooppunt Antwerpen-Oost, heeft een bus vrijdagochtend anderhalf uur dwars over de weg gestaan. Het ging om een harmonicabus van De Lijn, die met een vrachtwagen was gebotst. De hinder is groot. Op de E313 sta je stil van voor Massenhoven, op de E34 vanaf Zandhoven.

De gelede bus blokkeerde lange tijd drie rijstroken. Sinds 9.40 uur zijn alle rijstroken weer vrij. De bus is intussen getakeld, maar de hinder zal nog een hele tijd aanhouden. De rijbaan moet nog worden gereinigd.

“Blijf er weg”, raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan. “Het verkeer vanuit Turnhout en Hasselt moet rekening houden met bijna twee uur wachttijd op de E34 en E313”, zegt Hajo Beeckman. Over langere afstand vanuit Nederland is de E19 via Breda een alternatief, vanuit Hasselt rij je beter om langs Brussel.

Er zaten enkele passagiers op de bus. Zij werden met andere bussen weggebracht. Niemand raakte gewond.

Foto: BePr

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM