Groot stadspark verrijst in centrum woon- en zorgsite

Mol - De 3,5 hectare grote site aan de Keirlandse Zillen in Mol wordt ingevuld met een stadspark van 1,1 hectare, handelszaken, zorgflats en residentiële appartementen. Dit werd donderdag onthuld op de infoavond.

De site aan de Keirlandse Zillen tegenover het station van Mol ligt er al jaren verloederd bij. Enkele vervallen constructies en de hal waar karting Mol in Action in gehuisvest is, doen nog herinneren aan de oude tegelfabriek van Jos Helsen die er tot in de jaren 70 was.

De voorbije 16 jaar werden tien plannen ingediend om het 3,4 hectare grote gebied te ontwikkelen. “De plannen werden getypeerd door een dichte bebouwing en dat vonden we geen meerwaarde voor de site”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Peter Van Rompaey (CD&V). “Om de huidige eigenaars op weg te helpen, besloten we een masterplan te laten opmaken.”

Stadspark

Erik Van Duffel, Guy Vloebergh en schepen Peter Van Rompaey op de verloederde site. Foto: vgd

Zowel het masterplan als het plan van de huidige eigenaars werd donderdag voorgesteld op een infoavond. “Binnen het masterplan zijn verschillende woonvormen, winkels en diensten mogelijk”, zegt schepen Van Rompaey. “Als tegenprestatie moeten de eigenaars wel een publiek stadspark van 1,1 hectare aanleggen. Ook moeten ze minstens 1,5 miljoen euro investeren in minimum twee panden langs de winkelas in het centrum van Mol. Deze moeten dan nadien aan een voordelige prijs worden verhuurd.”

De vennootschap R&R Management, eigenaar van de site Keirlandse Zillen, stelde een plan op dat past binnen de visie van de gemeente Mol. “In eerste instantie waren we niet blij, omdat we het aantal wooneenheden en winkelruimtes moesten inperken”, zegt Erik Van Duffel van R&R Management. “Maar nu zijn we enthousiast over het huidige plan, dat toch een investering van 75 miljoen euro is. Het is een meerwaarde voor Mol en omgeving.”

Groen en wonen

50% van de site wordt ingevuld met groen, 19% wordt verhard en 31% krijgt bebouwing. In de buurt van de Vredestraat komen vijf residentiële appartementsgebouwen. Aan de andere kant wordt een uniek zorgproject gerealiseerd. “Een groot gebouw biedt onderdak aan verschillende zorgdiensten (zoals een revalidatiecentrum en ruimtes voor medische beroepen) en winkels gericht op zorg.

Een zorgcafé dient als centraal knooppunt. De bovenverdiepingen van het zorgproject worden ingevuld als zorgwoningen die zich richten op assisted living.” Dit is een moderne en goedkopere vorm van assistentiewoningen”, zegt Van Duffel.