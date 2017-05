Aanrijding aan Place2B voor rechter: 5 jaar geëist

Duffel / Heist-op-den-Berg - Een 21-jarige Duffelaar hangt een celstraf van vijf jaar boven het hoofd omdat hij een portier van café Place2B had aangereden. Voor het parket ging het om een poging tot doodslag, voor de beklaagde ging het om een paniekreactie.

Aan de aanrijding, die zich drie jaar geleden afspeelde, ging volgens het openbaar ministerie een geval van afpersing vooraf. In 2014 werd een kelner van het populaire Heistse café Place2B afgeperst. Een afpersing die snel helemaal uit de hand liep. “De kelner en zijn ex-vriendin werden op een bepaald moment door W.V.H. uit Duffel en B.S. uit Mechelen zelfs opgesloten in een hangar om druk te zetten. De man kreeg er flink wat klappen. Hij heeft op dat moment echt gevreesd voor zijn leven. Niet alleen op dat moment, maar ook nadien”, stelde de advocate van het de kelner.

Korte tijd later, in augustus 2014, zakten de twee kerels af naar het café in Heist, waar de kelner op dat ogenblik aan het werk was. Het kwam er tot een hoogoplopende ruzie waarna een portier de twee twintigers aan de deur zette.

Opnieuw uitgedaagd

Daarmee eindigde het verhaal evenwel niet. Toen W.V.H. zijn auto ging halen en voorbij het café reed, begon hij de portier opnieuw uit te dagen. “Er werden allesbehalve fraaie woorden geroepen”, lichtte openbaar aanklager Karel Berteloot toe. “Daarop is de buitenwipper op hem toegestapt en is W.V.H. opzettelijk op hem ingereden. Eerst werd het slachtoffer over de voet gereden, waardoor hij ten val kwam. Nadien kwam hij met de rest van zijn lichaam onder de auto terecht en zat hij zelfs gekneld tot aan zijn borstkas.”

Tegen de Duffelaar werd vijf jaar effectief gevorderd. Voor de afpersing van de kelner riskeert W.V.H. nog eens vier maanden cel. Het slachtoffer, dat bij de aanrijding zware verwondingen opliep, vroeg al een voorlopige schadevergoeding van ruim 11.000 euro en de aanstelling van een deskundige die moet nagaan wat de gevolgen van de letsels voor de man zijn.

W.V.H. en zijn raadsman waren het niet eens met de versie van het parket. “Dit was geen opzettelijke aanrijding. Die was gewoon een paniekreactie”, zei advocaat Dieter Van Hemelryck. “De portier heeft vlak voor de aanrijding flink op het koetswerk van de auto geslagen. Op het dak van het voertuig waren er daarvan sporen te zien. Die harde slag kan meteen verklaren waarom mijn cliënt zo schrok. Hij raakte in paniek en loste het koppelingspedaal. Daardoor is hij achteruit gevlogen en met de man in aanrijding gekomen.”

Vonnis valt begin mei.