“Aan dit project houden we vrienden voor het leven over”

Essen / Kapellen - Vijf leerlingen van het Sint-Jozefinstituut in Essen zijn de buddy’s van zes niet-begeleide minderjarigen jongeren die verblijven in het Fedasil-opvangcentrum voor asielzoekers in Kapellen. Samen verkennen ze elkaars wereld.

We kunnen het ons amper voorstellen. Hoe moet het zijn om als 16- of 17-jarige moederziel alleen je land te ontvluchten? Het is dagelijkse kost op ons televisiescherm, maar we staan er amper nog bij stil. Dat doen Kato, Anouck, Miro, Ibrahima en Duyên wel. De leerlingen van het vijfde jaar economie-moderne talen zijn intussen de buddy’s van Bahram (17), Nazer Hussein (16), Hamidullah (18), Ali Reza (18), Daizy (15) en Abdul Qasim (17).

Lerares Gilbert Verbeeck begeleidt het project. “Mijn interesse voor de problematiek van mensen met een andere cultuur is groot”, zegt ze. “Ik probeer onze leerlingen bewuster te maken van de leefwereld van anderen. Toen Lieve Nelen van het opvangcentrum voor asielzoekers in Kapellen ons de vraag stelde of we wilden meestappen in het buddyproject, zegden we meteen ja.”

Het opvangcentrum probeert jonge asielzoekers in contact te brengen met leeftijdsgenoten van hier, zogenaamde buddy’s. De asielzoekers komen uit verschillende landen, maar verblijven hier allemaal zonder hun ouders. De Vlaamse leerlingen die in het project zijn gestapt, deden dat op vrijwillige basis en spenderen er hun woensdagnamiddagen aan. “Er wordt rond verschillende thema’s gewerkt”, zegt Gilbert Verbeeck. “Zo worden de verschillen en overeenkomsten in hun leefwerelden belicht.”

“Aan de hand van allerlei activiteiten verkennen we elkaars leefwereld”, zegt Anouck Loopmans (17). “We merkten meteen dat hun manier van denken anders is dan de onze. Zo was er de vraag of je je schoonouders in huis zou nemen als ze ziek zouden zijn. De jongeren uit het opvangcentrum zouden dat meteen doen, maar aan onze kant waren er twijfels.”

Psycholoog worden

Nazer Hussein Noori (16) verblijft al een jaar en vier maanden in ons land. “Ik kom uit Afghanistan”, zegt hij. “Ik ben het land ontvlucht door het vele oorlogsgeweld. Familie heb ik niet meer. Mijn mama en papa zijn dood en broers of zussen heb ik ook niet. Ik volg nu les in SISO Marco Polo in Antwerpen. Later wil ik psycholoog worden. Ik vind het belangrijk om een buddy te hebben die me laat kennismaken met de gebruiken in dit land. Iemand die me ook aanmoedigt en stimuleert om te studeren en hier een toekomst uit te bouwen.”

“Voor mij is er een nieuwe wereld opengegaan”, zegt Anouck. “We hebben de jongeren al veel beteren leren kennen dankzij onze ontmoetingen. Door het vertrouwen dat we stilaan opbouwen, komen we meer te weten over elkaars privéleven. Hun situatie is harder dan ik ooit had kunnen beseffen. Ik denk dat we aan dit project vriendschappen voor het leven zullen overhouden.”

Het opvangcentrum is ook gestart met een buddyproject voor volwassenen, geïnteresseerden kunnen mailen naar info.kapellen@fedasil.be