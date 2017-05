Nederland stoot door naar finale Eurovisiesongfestival

Nederland is donderdagavond zoals verwacht bij de laatste tien geëindigd tijdens de tweede halve finale van het Euovisiesongfestival. De drie zusjes van OG3NE konden overtuigen met ‘Lights and Shadows’, een eerbetoon aan hun ongeneeslijk zieke moeder.

Net als ons land werd Nederland lang in spanning gehouden bij het afroepen van de finalisten. België werd tijdens de eerste halve finale dinsdagavond pas als laatste afgeroepen, OG3NE donderdagavond als negende.

Aan de tweede halve finale deden achttien landen mee. Daarvan plaatsten ook Bulgarije, Wit-Rusland, Kroatië, Hongarije, Denemarken, Israël, Roemenië, Noorwegen en Oostenrijk zich voor de finale van de 62ste editie van het songfestival. De prestaties werden woensdag al beoordeeld door de vakjury’s, die de helft van de punten bepaalden. De stemmen van de tv-kijkers telden donderdag voor de andere helft mee.

In de eerste halve finale van dinsdag konden naast België ook onder meer Zweden, Australië, Azerbeidzjan en Portugal een finaleplaats bemachtigen.

Zes landen waren al zeker van een optreden in de eindstrijd. Het gaat om gastland Oekraïne, en de vijf landen die het meest betalen voor het festival: Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival dit jaar is Blanche, met haar song “City Lights”. Het nummer, dat Blanche samen met de frontman van de Luikse band Roscoe schreef, werd uit een tiental inzendingen unaniem gekozen door een twaalfkoppige jury binnen de RTBF.

Het is het derde jaar op rij dat de Belgische inzending mag deelnemen aan de finale, die komende zaterdag plaatsvindt in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Loïc Nottet eindigde in 2015 als vierde, Laura Tesoro in 2016 als tiende.