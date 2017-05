Belgische IS-strijder gedood bij offensief in Syrië

Bij een offensief van het Syrische leger tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) is een Belgische strijder om het leven gekomen. Dat meldt Sputnik Arabic.

Het offensief, dat een opdracht was van de Syrische overheid, was gericht tegen de aanhangers van IS in Deir ez-Zor. Het leger probeert IS er te verdringen en de gebieden te bevrijden van de terroristen. Met succes, want dankzij de aanval kon het weer de controle nemen over de luchthaven en enkele belangrijke wegen voor de logistiek die geblokkeerd werden door terroristen.

Bij het offensief konden meerdere terroristen gedood worden, meldt Sputnik Arabic, dat de informatie kreeg van officieren van het leger. Een van de slachtofferswas een Belg, de anderen waren Arabieren.