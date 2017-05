Dansende vader en zoon in zelfde outfit zijn ware internetsensatie

Toen Stanley Freeland twee jaar geleden begon te dansen met zijn zoontje Josiah, zag hij meteen dat er een natuurtalent verscholen zat in de jongen. Stanley besloot de dansjes te filmen en om het plaatje compleet te maken dragen ze ook altijd matching outfits.

Josiah (4) en Stanley Freeland (25) uit het Amerikaanse Georgia zijn een ware internetsensatie aan het worden en je zal al snel merken waarom. Op coole hiphopbeats halen ze het beste van zichzelf boven terwijl ze vaak “like father like son” zingen op de maat. Het duo zegt dat ze met deze video’s andere mensen proberen te inspireren om leuke dingen te doen samen. “Wat het allerleukste is aan deze filmpjes maken is niet het dansen zelf”, zegt Stanley. “Het gaat om Josiah die zich amuseert, dat is het allerbelangrijkste. Ik hoop dat ik (toekomstige) vaders kan inspireren om tijd door te brengen met hun kinderen, al dan niet dansend.”