Ursulinen Mechelen twee keer in de prijzen met zonne-energiegadgets

Mechelen - Zeven studenten van de klas 2STEMA van de Ursulinen Mechelen zijn twee keer in de prijzen gevallen tijdens de Solar Olympics in Leuven. Ze ontwierpen en bouwden een olifant die alle praktische kampeerproblemen oplost en ook een fietsalarm op zonne-energie die dodehoekongevallen moet voorkomen.

Het was voor de vijfde keer dat Ursulinen Mechelen deelnam aan de Solar Olympicswedstrijd voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, die de opdracht krijgen om een gadget te ontwerpen én te maken dat volledig werkt op zonne-energie.

Meer dan 30 scholen uit heel Vlaanderen werden geselecteerd om deel te nemen.

Het team ‘Solarkes’ met Jente Claes, Kato Reynaert en Eline Angillis kreeg met hun gadget ‘SofAlert’ de prijs voor ‘Het Gat in de Markt’. Dat levert het viertal 300 euro op.

“Het is een fietsalarm in de vorm van een bakje wat op de bagagedrager is geplaatst en dat werkt op zonne-energie. Het alarm waarschuwt de fietser en de autobestuurder wanneer ze te dicht bij elkaar komen. De fietser door een geluidssignaal en een lampje op het stuur, de automobilist door laserstralen die door het zijraampje naar binnen schijnen, ook al zit de fietser in de dode hoek”, doet Jente Claes het verhaal.

Dumbo mee op kamp

Het team DUMBO met Nikki Verreth, Lana Van Beneden, Jade van den Brande en Charlotte Nevens kreeg voor hun gelijknamige gadget de prijs voor het meest duurzame gadget. Dumbo is immers een kampeerobject in de vorm van een olifant en daar kan je heel wat mee doen, zegt Charlotte.

“Het lost heel veel problemen op tijdens het kamperen. Dat hebben we aan den lijve zelf ondervonden toen we in de Ardennen zijn gaan kamperen. Dat bracht ons op het idee om Dumbo te ontwerpen. Onze olifant is (na méér dan tien uren zonne-energie) volgeladen voor gebruik met bijvoorbeeld een pomp om een luchtmatras op te blazen, een buikje om een drank te koelen, een staart om je gsm op te laden, enz”, zeggen de vier meiden.